Франція закликала Росію надати через ОБСЄ пояснення мети пересування військ біля кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.
Зазначається, що голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови з головою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блінкеном і головою МЗС Німеччини Хайко Маасом.
Повідомляється, що Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру і мотиви пересувань своїх військ на українському кордоні.
"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - йдеться в заяві.
Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили в МЗС Франції.
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За словами Ле Дріана, Париж у співпраці з Німеччиною продовжить дипломатичні зусилля в рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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