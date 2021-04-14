Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях через стягування військ до кордону з Україною.
Таку думку вона висловила в ефірі ARD в середу, повідомляє Європейська правда.
"У мене таке враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - скала Крамп-Карренбауер.
За її словами, західні союзники Києва стурбовані нещодавньою передислокацією російських військ до українського кордону. У Москві кажуть про "бойову підготовку", але в Німеччині поставили під сумнів це пояснення.
"Якщо це, як заявляє російська сторона, маневр - то існують міжнародно запропоновані процедури для створення прозорості та довіри. Цього не сталося", - сказала Крамп-Карренбауер.
Міністр запевнила, що "ми зробимо все можливе, щоб тут нічого не загострилося".
Також вона підкреслила, що НАТО - на боці Києва і подякувала нашій країні за розсудливу реакцію на ситуацію.
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"Ми віддані Україні, це абсолютно ясно", - сказала Крамп-Карренбауер.
Вона також зазначила, що президент Росії Володимир Путін "просто чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід для продовження дій".
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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