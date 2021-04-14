У Німеччині підкреслили, що НАТО - на боці Києва і подякували нашій країні за розсудливу реакцію на ситуацію.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях через стягування військ до кордону з Україною.

Таку думку вона висловила в ефірі ARD в середу, повідомляє Європейська правда.

"У мене таке враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - скала Крамп-Карренбауер.

За її словами, західні союзники Києва стурбовані нещодавньою передислокацією російських військ до українського кордону. У Москві кажуть про "бойову підготовку", але в Німеччині поставили під сумнів це пояснення.

"Якщо це, як заявляє російська сторона, маневр - то існують міжнародно запропоновані процедури для створення прозорості та довіри. Цього не сталося", - сказала Крамп-Карренбауер.

Міністр запевнила, що "ми зробимо все можливе, щоб тут нічого не загострилося".

Також вона підкреслила, що НАТО - на боці Києва і подякувала нашій країні за розсудливу реакцію на ситуацію.

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"Ми віддані Україні, це абсолютно ясно", - сказала Крамп-Карренбауер.

Вона також зазначила, що президент Росії Володимир Путін "просто чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід для продовження дій".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Олександр Топчій