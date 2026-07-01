Автомобільний міст між Росією та КНДР поки що не відкриють: Reuters з’ясувало причину

Північнокорейські прикордонні споруди добудовано, але з російського боку є проблеми.

Північна Корея та Росія, судячи з усього, найближчим часом не зможуть відкрити новий автомобільний міст, що з'єднує дві країни. Як пише Reuters, за даними американського аналітичного центру 38 North, відкриття планувалося на середину червня, однак супутникові знімки показали проблеми на російській стороні.

Будівництво мосту довжиною 850 метрів через річку Туманна було узгоджено під час візиту Володимира Путіна до Пхеньяну в червні 2024 року. Він мав стати першим автомобільним сполученням між двома країнами. Російське посольство в Пхеньяні заявило у квітні, що міст відкриється 19 червня.

Аналітики зазначають, що міст у кінцевому підсумку може збільшити логістичну активність більш ніж на 40% і допомогти Північній Кореї зменшити свою значну залежність від Китаю за рахунок поглиблення економічних зв’язків із Росією.

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Водночас супутникові знімки показують, що міст через річку, судячи з усього, завершено, а північнокорейські прикордонні споруди фактично добудовано. Однак на російській стороні необхідно виконати набагато більше роботи, перш ніж перехід можна буде ввести в експлуатацію.

"На північнокорейській стороні розташований великий склад, парковка, асфальтовані під’їзні дороги та, судячи з усього, завершений прикордонний пост, тоді як ймовірний митний комплекс Росії перебуває на значно менш просунутій стадії й, ймовірно, буде щонайменше втричі більшим", – зазначають аналітики.

Ду Чжин-хо, голова Євразійського центру Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії в Сеулі, заявив, що спочатку відкриття мосту очікувалося до кінця року, а прискорений термін у червні був скоріше політичним "подарунком".

Ду заявив, що затримка навряд чи завдасть негайної економічної шкоди, але порушує питання щодо координації політики між Москвою та Пхеньяном.

Міст між Росією та КНДР – що відомо

Новий автомобільний міст між Росією та КНДР обговорювався протягом багатьох років. Він матиме довжину 850 метрів і з’єднається з російською системою автодоріг. Будівництво було узгоджено під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї

Міст буде розташований поруч з існуючим залізничним "Мостом Дружби", який було введено в експлуатацію в 1959 році після Корейської війни.

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