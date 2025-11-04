Росія та КНДР разом будують перший автомобільний міст через прикордонну річку.

На супутникових знімках вже можна побачити автомобільний міст між Росією та Північною Кореєю, який ці країни вирішили збудувати після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну. Як пише Newsweek, це перший автомобільний міст, який з'єднає Росію з Північною Кореєю.

Міст будується через річку Туманган (також відома, як річка "Туманная") уздовж їхнього спільного кордону. Неподалік розташований єдиний на сьогодні сполучний пункт між РФ та КНДР та залізничний міст. Супутникові знімки проаналізував Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Аналітики встановили, що завершено роботи з будівництва несучих паль, призначеними для підтримки опор мосту. Ці конструкції передають вагу настил мосту на фундамент.

З північнокорейського боку шість опор мосту було зведено на землі, а також завершено земляні роботи для двох додаткових опорних паль. Робітники також майже завершили під'їзний пандус та устійку, що з'єднують настил мосту з землею.

Також будується комплекс для перевірки транспорту. Там буде розташована митниця, пункт технічного обслуговування транспортних засобів та кілька допоміжних будівель, а також навколишня парковка. Як вважають аналітики, там, вірогідно, мінятимуть водіїв, адже через кордон пропускатимуть вантажі, але не людей.

Коли відкриють міст

Аналітики CSIS очікують, що за нинішніх темпів робіт та використання ресурсів, а також враховуючи суворість майбутньої зими, очікується, що проєкт буде відкрито у першому кварталі 2026 року.

Як ще співпрацюють РФ та КНДР

Як писав УНІАН, режим Північної Кореї відправляв солдат для допомоги російській армії у війні проти України. За оцінками української розвідки, близько 12 тисяч північнокорейських військових було задіяно для боїв на Курщині. Кілька сотень з них загинули, тисячі отримали поранення.

Окрім того, уже цієї осені КНДР відправила до Росії близько 5 тисяч так званих "будівельників". Вони мають допомогти Росії відновлючати інфрастурктурні об'єкти.

Водночас, за даними південнокорейської розвідки, близько 10 тисяч військових КНДР лишалися поблизу російсько-українського кордону станом на початок осені.

