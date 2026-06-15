'Роблять помилкові висновки': Лавров поскаржився на невдалу зустріч з європейськими послами

Також Лавров розкрив деталі візиту спецпредставників президента США до РФ.

Під час візиту спецпредставників президента США Дональда Трампа до Росії сторони обговорюватимуть "домовленості, досягнуті на Алясці". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

"Ми дотримуємося домовленостей, досягнутих 15 серпня минулого року на Алясці… І ми, звісно, розраховуємо на те, що позиція, узгоджена на основі американської пропозиції, буде втілюватися в життя", – заявив Лавров.

Він також розповів про зустріч з послами Франції, Німеччини та Британії, яка пройшла минулого тижня. За словами Лаврова, представники цих країн "не принесли нічого нового".

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"У нас єдина позиція. Європейці в нинішній ситуації роблять помилкові висновки про те, що ось Росія зараз програє, а Україна перемагає, тому можна висувати ультиматуми в надії на те, що Росія ці ультиматуми прийме", – сказав Лавров.

Він також назвав бачення Європи "ілюзорним", додавши, що ця зустріч нічого нового не принесла.

Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну провести особисту зустріч під час засідання "Великої сімки". Зазначається, що РФ не дала чіткої відповіді на цю пропозицію.

Однак під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, Путін вчергове заявив, що якщо Зеленський хоче з ним зустрічі, він має поїхати до Москви. Також Путін звинуватив Україну в тому, що нібито врегулюванню війни заважають нещодавні удари Сил оборони по "цивільних об'єктах у Росії".

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