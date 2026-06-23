Лавров цинічно звинуватив Україну у спробі втягнути Білорусь у війну

Лавров назвав "хамською" заяву Зеленського, в якій той вимагав від Лукашенка прибрати ретранслятори для російських дронів на території Білорусі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито намагається втягнути Білорусь у війну. Його слова цитують росЗМІ.

Лавров відреагував на те, що президент України Володимир Зеленський дав лідеру Білорусі Олександру Лукашенку тиждень на те, щоб той прибрав ретранслятори на території своєї країни, які коригують російські атаки дронів. Голова МЗС РФ зазначив, що між Росією та Білоруссю укладено договір про безпеку Союзної держави.

"За необхідності може бути вжито весь комплекс заходів", – сказав Лавров.

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Також голова РФ назвав "хамською" заяву Зеленського. За його словами, президент України нібито намагається навести порядок на території суверенної держави. Крім того, він звинуватив Україну в атаці на автобус із білоруськими громадянами в Брянській області.

Окремо Лавров висловився щодо нещодавньої заяви речниці Європейської комісії Анітти Хіппер, у якій вона озвучила позицію Єврокомісії щодо ультиматуму Зеленського до Лукашенка:

"Вона одразу ж звинуватила Мінськ у продовженні допомоги Росії, у так званій агресії в Україні та в нібито провокаційних діях Мінська проти Євросоюзу та його країн-членів, зокрема у вторгненнях у повітряний простір і використанні мігрантів як інструментів тиску. Звалила все в одну купу, що пам’ятала".

У Білорусі почали погрожувати Україні

Раніше постійний представник Білорусі при СНГ Ігор Назарук заявив, що Україна нібито намагається втягнути його країну у війну, атакувавши автобус із білоруськими громадянами в Брянській області. За його словами, Білорусь вживатиме всіх необхідних заходів для захисту життя та забезпечення безпеки своїх громадян.

Назарук додав, що Мінськ не дозволить втягнути Білорусь у військові дії, але пообіцяв "рішучу відсіч", для якої "є і сили, і засоби, і можливості".

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