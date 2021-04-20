Заборона введена по 24 квітня.

Росія з 20 по 24 квітня запровадила обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря.

Про це з посиланням на міжнародні повідомлення для пілотів (NOTAM) повідомляє Інтерфакс.

"Район оголошений тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", — йдеться в документі.

Як повідомляється, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Читайте такожРосійські військові кораблі вийшли в Чорне море для проведення стрільб

Обмеження судноплавства в Чорному морі: що відомо

15 квітня Міністерство закордонних справ України висловило протест Російської Федерації через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.

Українські дипломати закликають міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення ескалації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні. "РФ оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань. Такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпації суверенних прав України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - наголошується в заяві МЗС.

Також наголошується, що цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська