При цьому Росія зняла з голосування Радбезу ООН свій проект резолюції по Україні.

Росія хоче, щоб засідання Ради Безпеки ООН у п'ятницю, 18 березня, було присвячене обговоренню теми "біологічних лабораторій США в Україні" із урахуванням "нових документів", які Москва нібито отримала в свої руки, захопивши частину території України.

При цьому, Росія зняла з голосування Радбезу ООН свій проект резолюції про доступ до допомоги і захисту цивільного населення в Україні. У цій резолюції було мало шансів бути схваленою в п'ятницю, пише Голос Америки.

Російська резолюція не визнавала факт вторгнення РФ в Україну і не згадувала відповідальність за це вторгнення. Також там не було вимоги припинити бойові дії або вивести російські війська з України.

Представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив західні країни в кампанії "безпрецедентного тиску", і що "вони викручують руки" представникам інших делегацій.

У відповідь на це посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "єдині люди, які тут викручують руки, - це росіяни, і їм доводиться це робити, щоб хтось їх підтримав".

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів", і відзначило, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

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