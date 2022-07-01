У цій провокації росіяни згадали головнокомандувача британської армії.

Російська пропаганда запустила чергову маніпуляцію про Україну та НАТО, перекрутивши заяви головнокомандувача британської армії Патріка Сандерса.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, кремлівські медіа поширюють інформацію, що начебто Сандерс "готовий пожертвувати Україною заради безпеки НАТО", а "армія Великобританії прагне зрівнятися з армією РФ".

"Насправді під час виступу 28 червня головнокомандувач британської армії нічого подібного не говорив. Він наголошував, що "Росія являтиме велику загрозу європейській безпеці" і після завершення війни в Україні. Також Сандерс застеріг, що "територіальні амбіції Путіна простягаються до кінця десятиліття та за межі України", - йдеться у повідомленні.

Цю промову Сандерс виголосив напередодні саміту НАТО, на якому Росію визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу. В ЦПД наголошують, що роспропаганда прагне сформувати імідж непереможної російської армії на тлі консолідації Заходу.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у ЦПД заявили, що російська пропаганда поширює наратив про те, що нібито Україні висунули нову вимогу для вступу до Євросоюзу. "Десятки кремлівських медіа пишуть, що "від України вимагають припинити прославляти С.Бандеру заради членства в Євросоюзі"", - йшлося у повідомленні Центру.

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