Росіян розповіли, коли і у якому вигляді уявляють завершення війни в Україні, - опитування

72% росіян говорять про те, що ситуація в їхній країні рухається в правильному напрямку, а 81% довіряють Путіну.

Лише 8% росіян точно вважають, що їхня "спеціальна воєнна операція" (так вони називають війну проти України) проти України буде завершена у 2025 році, 42% висловилися за "повну капітуляцію України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації соціологічного дослідження "Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян, січень-лютий 2025" розповів політолог Вадим Денисенко.

Він зазначив, що наразі 72% росіян говорять про те, що ситуація в їхній країні рухається в правильному напрямку, 13% - в неправильному.

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"На жаль, тут можемо говорити про те, що російська влада стабільно тримає цю цифру останні три роки, незважаючи на все, що відбувається на полі бою", - сказав Денисенко.

Говорячи про найрезонансніші події, які відбулися в Росії, політолог зауважив, що на першому місці росіяни відзначили екологічну катастрофу в Чорному морі - 66%, бойові дії в Курській області - 48% і перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки - 38%.

"Поле" (опитування - УНІАН) було закінчено до початку активної фази, скажімо так, перших переговорів між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки", - зауважив він.

Крім того, розповів Денисенко, у росіян до та після екологічної катастрофи запитали, чи збираються вони відпочивати на Чорному та Азовському морях: "до" так наміри мали 42%, а "після" - 21%.

Так, за його словами, Краснодарський край буде ще однією "критичною точкою" в Росії, адже там "провисатиме будівництво", через що будуть перекоси у працевлаштуванні населення. Крім того, зірвано курортний сезон. Політолог сказав:

"І, безумовно, це буде Кузбас, де відбуваються, по суті, катастрофічні процеси, пов’язані зі стагнацією вугільної галузі Російської Федерації".

Стосовно того, які проблеми найбільше турбують росіян, то це зростання цін - 62%, продовження "СВО" - 48%, високі ставки за кредитами - 37%, високі ціни на ліки - 34%, ситуація з мігрантами та корупція - по 30%, погана якість продуктів харчування - 22%, мобілізація - 21%.

"Можемо чітко говорити про те, що економічна ситуація є головним тригером для російської влади. І зростання цін, інфляція і все, що пов’язане зі споживчим кошиком, - це основна проблема ідеологічного блоку Кремля, і вони не розуміють, що з цим робити", - зауважив експерт.

Опитування також показало, що 81% довіряють президенту Росії Володимиру Путіну, а не довіряють йому лише 16%. Крім того, зокрема військовим в цілому довіряють 73% росіян.

У дослідженні також ставилися запитання щодо сприйняття "СВО".

"Якою мірою Росія, на вашу думку досягла цілей "СВО"?.. Так чи інакше, досягла - 36%, не досягла - 50%. Фактично з серпня ситуація залишається, можемо сказати, незмінною", - розповів Денисенко.

Крім того, додав він, 8% росіян вважають, що "СВО" буде завершена у 2025 році, радше так - 44%. Радше ні і точно ні - 40%.

Водночас стосовно того, як росіяни уявляють собі завершення "СВО", то там 42% висловилися за "повну капітуляцію України", перемир’я з Україною за нинішньої лінії фронту - 21%, відведення армії України "з нових регіонів" - 15%, повернення до кордонів 1991 року - 6%, а до кордонів 2022 року - 3%.

"Можемо сказати, що ситуація зараз 60 на 40: 60 пропонують варіанти, які для на абсолютно недопустимі, 40 - це ті, хто вважає, що це, в принципі, абсолютно нормально для нас", - сказав Денисенко.

На запитання щодо того, чи потрібно Росії йти на перемовини, 39% висловилися "за", 36% - "радше так". Політолог зауважив:

"Тобто населення у своїй абсолютній більшості готове до того, щоб завтра почалися переговори".

Опитування також показало, що для росіян у "СВО" найважливішими є гарантії невступу України до НАТО - 71%, аніж набуття нових територій - 13%.

Стосовно сприйняття України та того, яким, на думку опитаних має бути її статус після завершення "СВО", то за "нейтральну позаблокову державу" висловилися 41%, "республіка в складі РФ" - 17%, Україна "повинна бути розділена між сусідами" - 13%, "окремі області у складі РФ" - 12%, "держава у складі Євросоюзу" - 3%.

"По суті, в принципі, половина населення не бажає ніякого розриву України, ніякого зламу України. Але маємо також половину населення, яке буде вважати, що, в принципі, Україну треба розірвати", - сказав експерт.

Крім того, щодо того, чи повинна Україна залишитися окремою суверенною державою, 52% відповіли, що "так", а 41% - "ні".

Також 41% назвав українців "окремим народом, близьким до росіян", "частиною російського народу" українців назвали 36%, а "окремим самобутнім народом" українців назвали лише 8% росіян. Також 4% вказали, що "такого народу не існує".

Серед іншого, 57% опитаних вказали, що серед їхніх близьких є учасники "СВО", поранені на "СВО" - 35%, загиблі на "СВО" - 32%. Крім того, 33% росіян вважають, що на "СВО" загинуло понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Як проводилось опитування

Соціологічне дослідження "Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян, січень-лютий 2025" - це спільний проєкт видання "Ділова столиця", "Медіацентру "Україна" та соціологічної компанії "Нью-імідж груп". Дослідження відбувалося на території Росії методом телефонного опитування. Кількість респондентів - 1 тис. 200. Похибка - 2,85%.

Ситуація в РФ - дані розвідки

Як повідомляв УНІАН, раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в Росії готуються оголосити "перемогу" у війні проти України на третю річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого.

Зауважується, що пропагандистська армія та спецслужби Росії за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

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