Іран готується передати Росії БПЛА Shahed-191 і Shahed-129.

Російська делегація щонайменше двічі за останній місяць приїжджала в Іран для огляду бойових безпілотників.

Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, пише CNN.

Згідно з супутниковими знімками, зробленим в червні, які були передані CNN, росіяни відвідували аеродром Кашан на півдні від Тегерана.

Американські офіційні особи повідомили телеканалу, що Іран готується передати Росії БПЛА Shahed-191 і Shahed-129. Ці безпілотники здатні нести високоточні ракети.

"За нашими оцінками, офіційній російській делегації нещодавно провели демонстрацію БПЛА. Це свідчить про те, що інтерес до придбання іранських атакуючих БПЛА у Росії зберігається", - пояснив Салліван.

За його словами, червневий візит "був першим, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації". Пізніше росіяни знову відвідали аеродром для аналогічної демонстрації 5 липня.

Як писав УНІАН, 12 липня Салліван поділився зі ЗМІ інформацією розвідки США про наміри Тегерана передати Росії сотні ударних безпілотників.

Він пояснив, що потреба закупити дане озброєння, ймовірно, пов'язане зі значними втратами РФ у війні проти України.

У відповідь МЗС Ірану заявило, що країна не продавала Росії свої БПЛА: нібито уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.

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