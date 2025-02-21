На думку оглядачів, Росія показує сусіду, що він нічого не зможе їй зробити.

Росіяни влаштували провокацію із безпілотником поблизу "Каспійського трубопровідного консорціуму", нафтового гіганта на півночі Казахстану. Про це пише польський військово-аналітичний портал Defence24.

Зазначається, що поблизу стратегічного об’єкта були виявлені уламки російського розвідувального БПЛА типу "Орлан-10". Армія Казахстану не має на озброєнні таких дронів, тож єдиний варіант появи цього безпілотника біля нафтового терміналу – запустили самі росіяни.

Однак держава-агресор, як і завжди, заперечує свою причетність, хоча інших варіантів просто немає. За версією росіян, на півночі Казахстану розбився французький безпілотник SAGEM Crecerelle. Але польські фахівці наголошують, що французький безпілотник, конструктивно зовсім не схожий на "Орлан". Та й не зрозуміло, як би він міг потрапили в прикордонний з Росією район Казахстану.

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"Москва офіційно не визнає свою причетність до скандалу, але водночас подає сигнал "це ми, і що ви нам зробите?". Усе це відбувається на тлі зростання напруженості між Росією та Казахстаном і нещодавнього збиття російською ППО азербайджанського пасажирського літака. Ця машина розбилася в Казахстані", – пише польське видання.

Відносини РФ із Казахстаном

Як писав УНІАН, окрім того, що Казахстан не став покривати Росію в інциденті зі збитим літаком, Астана також відмовилася допомагати Москві в обході західних санкцій. Принаймні на офіційному рівні.

Також Казахстан відмовився вступати до "клубу ображених", також відомого як БРІКС. Після цього у казахського бізнесу почалися проблеми з експортом в Росію.

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