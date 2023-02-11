Зловмисниця намагалась інсценувати самогубство, однак українка вижила.

В США росіянку Вікторію Насирову визнали винною у спробі вбити свого косметолога - українку Ольгу Цвик. Наразі термін ув'язнення ще обговорюється. У 2016 році зловмисниця намагалась отруїти жінку чизкейком з великою дозою сильного заспокійливого (феназепам), щоб жити за її паспортом.

Як пише BBC, Цвик вижила, а коли повернулась з лікарні - виявила, що її документи були викрадені. Йдеться про паспорт та дозвіл на роботу у США. Крім того, росіянка забрала коштовності й 4 тисячі доларів. Зазначається, що обидві жінки мали темне волосся, однаковий колір шкіри та говорили російською.

Під час зустрічі росіянка з'їла два шматочки чизкейка, а третій - запропонувала Цвик. Постраждалу почало нудити після чого вона втратила свідомість. Наступного дня Цвик знайшла непритомною її подруга. Біля дівчини були розкидані таблетки, щоб інсценувати самогубство.

Відео дня

Вказується, що для Насирової це не перші проблеми з законом. У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт через вбивство жінки в Росії роком раніше. Росіянка вбила сусідку та викрала її заощадження.

Незвичайні вбивства

Наразі у Франції розслідують загадкове вбивство. Правоохоронці впевнені, що злочин стався, проте немає тіла і неможливо встановити, хто був жертвою.

Водночас У Німеччині 23-річна жінка іракського походження спробувала інсценувати власну смерть і навіть вчинила заради цього вбивство. Двійника для своїх цілей вона шукала в соціальних мережах.

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