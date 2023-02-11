Міграційні служби помітили потік вагітних "туристок" і стали відмовляти їм у в'їзді.

Міграційна служба Аргентини відмовилася пустити в країну кількох вагітних росіянок, які прибули літаком в Буенос-Айрес. Все через побоювання, що росіянки мають намір народити в Аргентині дитину і отримати тим самим право на проживання в країні.

Так, за даними видання "Сирена", 7 лютого міграційна служба не пустила в Аргентину одну вагітну жінку, 8 лютого — ще двох, а 9 лютого — ще близько 15 жінок. Тих, хто приїхав з родиною, незабаром пропустили. Решту залишили в транзитній зоні аеропорту.

"Росіянки масово відлітають на пологи в Аргентину заради місцевого громадянства", – пише видання про ймовірні причини затримань.

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За даними телеграм-каналу "Аргентина російською", вагітним росіянкам відмовляють у в'їзді через "неправдивий туризм". Міграційні служби вважають, що заявлена ними мета перебування в країні не відповідає намірам.

Слід зазначити, що з минулого року вагітні росіянки стали активно їздити в Аргентину, щоб їх дитина отримала аргентинське громадянство за фактом народження в країні. Це в свою чергу дасть жінкам гарантовану можливість отримати посвідку на проживання, а потім і громадянство.

Втеча росіян з Росії

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну з самої Росії масово стали виїжджати ті, хто не згоден з чинним курсом країни. При цьому росіяни не завжди чесні з тими країнами, куди в'їжджають.

Так, росіяни стали частіше отримувати відмови в отриманні візи на в'їзд до Мексики. Все через почастішання спроб нелегального перетину ними американо-мексиканського кордону.

Дуже багато росіян осіло в Грузії. З початку війни в Україні грузинський кордон перетнули 1,3 млн росіян, близько 300 тисяч з них залишилися в країні. Зараз росіяни становлять майже 8% населення Грузії.

Через масовий наплив росіян Казахстан змушений був сильно посилити правила їх перебування в країні.

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