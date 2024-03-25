Російська ракета залетіла на територію Польщі під час атаки по Україні 24 березня.

Посол Росії Сергій Андрєєв не явився до Міністерства закордонних справ Польщі, куди його викликали через інцидент з порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі, повідомляє Sky News. За його словами, польська сторона мала намір вручити ноту протесту російському послу. Проте Андрєєв не явився до міністерства.

У МЗС уточнили, що ноту протесту Росії передадуть в інший спосіб.

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Російська ракета залетіла на територію Польщі: що відомо

24 березня 2024 року російські окупанти вчергове завдали масованого удару по Україні, випустивши ракети з Ту-95МС. Зокрема, загарбники били по Львівщині. Одна з ворожих ракет під час атаки залетіла на територію Польщі, де пробула понад півхвилини та "повернулася" в Україну.

Через інцидент було піднято польську авіацію. У Міноборони Польщі згодом заявили, що якби російська ракета залетіла далі, вглиб країни, її б встигли збити.

Речник Оперативного командування Збройних сил країни підполковник Яцек Горишевський наголосив, що рішення не збивати ракету ухвалив оперативний командувач Збройних сил Польщі.

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