Розвідка США попередила про атаки російських дронів на 3 країни Європи, - El Mundo

Дрони можуть запускати з торгових суден у Середземному морі, а серед потенційних цілей називають Іспанію, Францію та Італію.

Американська розвідка передала європейським урядам інформацію про можливу нову російську операцію із застосуванням безпілотників. Потенційними цілями називають Іспанію, Францію та Італію, а запуск дронів, за даними джерел, може відбуватися з торгових суден у Середземному морі, пише El Mundo.

Росія може використати для такої операції безпілотники "Гербера". Їх можуть перевозити на торгових суднах у контейнерах, після чого запускати з моря.

Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, заявило, що йдеться про дрони, "заховані в транспортному контейнері, що запускаються з моря".

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"Це зовсім нескладно", – зазначило джерело.

"Гербера" має близько двох метрів у довжину, розмах крил приблизно 2,5 метра, а її вага може сягати 18 кілограмів. Заявлена максимальна дальність польоту становить до 600 кілометрів, хоча фактична дальність залежить, зокрема, від корисного навантаження та погодних умов.

За оцінкою джерел, запуск із відстані 200–300 кілометрів від берега може забезпечити політ тривалістю приблизно від години 15 хвилин до двох годин.

При цьому такий безпілотник не призначений для масштабного руйнування великих об'єктів. Із вибуховим навантаженням близько 4–5 кілограмів він може спричинити пожежу, пошкодити відкрите обладнання або тимчасово паралізувати роботу порту чи аеропорту.

ЦРУ передало інформацію європейським урядам

Європейські країни, за даними джерел, отримали інформацію про можливу операцію після таємничої поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. За повідомленнями Wall Street Journal та Politico, Реткліфф вирушив до Росії, щоб попередити Москву про наслідки можливого нападу або провокації проти НАТО.

Уряди Іспанії, Франції та Італії також були поінформовані про можливу операцію із застосуванням безпілотників проти однієї з цих країн.

Кілька оборонних аналітиків підтвердили, що їм відомо про звіт ЦРУ, який поширювався серед європейських міністерств закордонних справ. За їхніми словами, документ містив детальний опис можливої атаки.

Чому серед потенційних цілей називають південь Європи

У матеріалі зазначається, що Росія вже тривалий час заявляє про готовність розглядати західні країни як учасників війни через постачання Україні зброї, розвідувальних даних та військову допомогу.

Водночас Москва, як зазначено в тексті, досі уникала дій, які могли б спровокувати скоординовану відповідь НАТО, хоча паралельно посилювала кампанію диверсій та інших операцій у країнах, що підтримують Україну.

Серед можливих цілей тепер називають Іспанію, Францію та Італію. У всіх трьох країнах у 2027 році мають відбутися виборчі кампанії та вибори.

Британський аналітик Кір Джайлз, який спеціалізується на російській військовій стратегії, зазначив, що географічна віддаленість від Росії не гарантує безпеки:

"Ціллю будуть не обов'язково країни на передовій. Ціль буде там, де найслабше місце Європи".

За його словами, потенційними вразливостями можуть бути країни, які не мають достатньо інтегрованих систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Гербера" може бути інструментом для диверсійа

Очікуваною метою такої операції, за словами аналітика, може бути не масштабне знищення інфраструктури, а демонстрація здатності Росії завдавати ударів у європейському тилу.

Серед можливих сценаріїв називаються тимчасове закриття аеропорту, підпал, політ над військовою базою або пошкодження об'єктів інфраструктури.

"Росія спостерігає, де будь-які дії матимуть найбільший вплив через брак стійкості, цивільної оборони та політичної нестабільності", – пояснив Джайлз.

Ідея запускати "Гербери" з моря вже розглядалася раніше. Український Defense Express ще рік тому писав про можливість перевезення таких дронів на суднах та їхнього запуску з міжнародних вод.

У тексті також згадуються попередні російські експерименти із запуском безпілотників із суден. У 2020 році російський виробник ZALA проводив демонстраційні пуски з рухомого судна, а в жовтні 2024 року подібні експерименти були відновлені з морської платформи.

Російські дрони вже помічали біля кордонів ЄС

У лютому шведський військово-морський підрозділ виявив безпілотник, який, за наведеними даними, злітав із російського судна радіорозвідки "Жигульовськ" у протоці Ересунн. Швеція заглушила пристрій та класифікувала політ як порушення свого повітряного простору.

14 вересня російський військовий корабель також випустив дві аварійні ракети по данському військовому гелікоптеру, який здійснював планове спостереження в міжнародних водах Балтійського моря.

Окремо в тексті згадується "Гербера-2", нещодавно виявлена біля польського узбережжя. За наведеними даними, безпілотник мав осколкову боєголовку з детонатором і близько чотирьох кілограмів вибухівки. Водночас цей дрон, імовірно, прибув із Калінінграда через Литву, а не був запущений із моря.

Росія може прагнути послабити підтримку України

За оцінками джерел, активізація російської диверсійної діяльності має кілька можливих цілей: зменшити підтримку України, посіяти розкол у НАТО та посилити занепокоєння серед європейської громадськості.

Польща також отримує подібну інформацію. Прем'єр-міністр Дональд Туск попереджав про можливі атаки російських безпілотників або ракет проти країн, які підтримують Україну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив:

"Росія не ховатиметься. Ми просто повинні уникнути наслідків".

Росія проти НАТО - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін розуміє, до чого може призвести застосування ст. 5 НАТО, та якими будуть наслідки, але Альянс навмисно приховує свої "червоні лінії".

"У нас є всі необхідні варіанти реагування. Це не завжди буде публічно… Прикладами цього були кроки, спрямовані на підрив тіньового флоту Москви, що перевозить санкціоновані нафтопродукти, та операція НАТО "Балтійський вартівник", розпочата у відповідь на пошкодження критично важливих підводних кабелів", - сказав Рютте.

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