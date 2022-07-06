Голова Держдуми натякнув, що штат повинен належати РФ.

До складу Сполучених Штатів Америки входить територія Аляски. Тому державі потрібно пам'ятати, що Росії може повернути собі цей штат.

Як повідомили росЗМІ, такі погрози в злегка завуальованому вигляді прозвучали від голови Держдуми В'ячеслава Володіна в ході пленарного засідання.

"Порядність — не слабкість, нам завжди є чим відповісти. Америка нехай завжди пам'ятає, там є частина території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами, перш ніж це робити, нехай подумають, що нам є теж що повертати", — заявив Володін.

Наприкінці квітня міністр фінансів США Дженет Йеллен повідомила, що післявоєнна відбудова України "потребуватиме величезних коштів". І як мінімум частину з них доведеться взяти у Росії.

Нагадаємо, чиновники з РФ не вперше погрожують іншим державам військовим вторгненням. Наприклад, в кінці червня країна-агресор назвала заборону на транзит товарів в Калінінградську область порушенням свого суверенітету з боку Литви. В Росії обіцяли вирішити проблему "будь-якими способами".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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