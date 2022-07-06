До складу Сполучених Штатів Америки входить територія Аляски. Тому державі потрібно пам'ятати, що Росії може повернути собі цей штат.
Як повідомили росЗМІ, такі погрози в злегка завуальованому вигляді прозвучали від голови Держдуми В'ячеслава Володіна в ході пленарного засідання.
"Порядність — не слабкість, нам завжди є чим відповісти. Америка нехай завжди пам'ятає, там є частина території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами, перш ніж це робити, нехай подумають, що нам є теж що повертати", — заявив Володін.
Наприкінці квітня міністр фінансів США Дженет Йеллен повідомила, що післявоєнна відбудова України "потребуватиме величезних коштів". І як мінімум частину з них доведеться взяти у Росії.
Нагадаємо, чиновники з РФ не вперше погрожують іншим державам військовим вторгненням. Наприклад, в кінці червня країна-агресор назвала заборону на транзит товарів в Калінінградську область порушенням свого суверенітету з боку Литви. В Росії обіцяли вирішити проблему "будь-якими способами".
Війна Російської Федерації проти України
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