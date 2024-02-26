Сотні тисяч громадян країни-агресора перебувають там, щоб уникнути війни.

Шрі-Ланка скасовує візи для сотень тисяч росіян, які перебувають там, щоб уникнути війни. Як повідомили в імміграційній службі країни, громадяни РФ повинні виїхати в найближчі два тижні, інформує Independent.

Зазначається, що згідно з офіційними даними, за останні два роки після початку повномасштабної війни в Україні на Шрі-Ланку прибули трохи більше 288 000 росіян. Точна кількість туристів з РФ, які продовжили своє перебування понад 30-денну тривалість туристичної візи, залишається незрозумілою.

За інформацією міністерства туризму Шрі-Ланки, вони отримують скарги на деяких російських туристів, які ведуть незареєстрований і незаконний бізнес у південній частині країни.

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"Це сталося на тлі шаленої негативної реакції в соціальних мережах на російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих". ... Ці підприємства включають бари, ресторани, водні види спорту та послуги з оренди транспортних засобів", - пише видання.

Громадяни Росії - останні новини

Росіяни масово подаються на громадянство Молдови. Про це повідомили в агентстві з питаннями громадянства і паспортів. Там зазначили, що їм важко впоратися із збільшеною кількістю заявок про надання громадянства громадянам РФ.

Причиною збільшення числа людей, які хочуть отримати громадянство Молдови, послужила "геополітична ситуація в регіоні, що склалася в результаті війни Росії проти України". 70% тих, що подаються на громадянство, - громадяни РФ, ще 20% - України.

Також УНІАН повідомляв, що у Чорногорії на курорті офіціанти побили п'яних росіян, які неадекватно поводились.

Громадяни РФ намагались рознести ресторан і застосували фізичну силу до власника закладу.

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