Громадяни РФ складають 70% від усіх, що подаються на громадянство.

У Молдові заявили, що їм важко впоратися із збільшеною кількістю заявок про надання громадянства громадянам Російської Федерації.

"У зв'язку з різким збільшенням числа запитів на отримання молдавського громадянства агентство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців замість нинішнього терміну в 20 днів", - цитує агентство, яке займається питаннями громадянства і паспортів, Reuters.

Відзначається, що причиною збільшення числа людей, які хочуть отримати громадянство Молдови, послужила "геополітична ситуація в регіоні, що склалася в результаті війни Росії проти України". 70% тих, що подаються на громадянство, громадяни РФ, ще 20% - України.

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Молдова і війна в Україні:

Як повідомляв УНІАН, у лютому минулого року Україна попередила Молдову про те, що Москва планує захопити владу їхній країні. Цю інформацію підтвердила і президент Майя Санду - вона заявила, що РФ хоче здійснити держпереворот в країні.

Цього літа стало відомо, що Молдова висилає 45 російських дипломатів з посольства в Кишиневі. Вони пояснили це тим, що хочуть обмежити кількість людей, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

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