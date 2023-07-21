Громадяни РФ намагались рознести ресторан і застосували фізичну силу до власника закладу.

На курорті у Чорногорії п'яні російські туристи втрапили у скандал з бійкою - вони неадекватно поводились і ображали людей. Інцидент стався у селищі Рафаїловичі поблизу Будви.

Як пише видання Vijesti, конфлікт почався з того, що четверо п'яних громадян РФ виїхали на набережну та ледь не збили мотоцикліста.

За словами очевидців, росіяни перекрили автівкою вулицю й рознесли туристичне агентство. На цьому вони не зупинились і напали на офіціанта сусіднього ресторану. Зокрема, поранили його у голову.

Після цього вони застосували фізичну силу до власника закладу, а співробітники намагались не дати їм рознести ще й ресторан. У мережу потрапило відео, як розлючені офіціанти виганяють росіян та б'ють їх стільцями.

Скандали з росіянами за кордоном

Як відомо, громадяни Російської Федерації постійно потрапляють у скандали за кордоном через свою неадекватну поведінку. Також їх не люблять через повномасштабну війну в Україні. Скандальний російський блогер-мільйонник Міша Литвин скаржився на русофобію у Європі та поляка, котрий зі зневагою відреагував на його національність.

В Туреччині на туристів з РФ кидали пляшки з балкона. Потім їх ще й побили охоронці.

У Ізраїлі їм також були не раді. Росіянка занила в аеропорту Тель-Авіва через депортацію.

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