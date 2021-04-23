Політик повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Російський опозиційний політик і громадський діяч Олексій Навальний припинив голодування.

Читайте такожУ Білому домі прокоментували можливість нових санкцій проти РосіїПро це він повідомив у Instagram.

Політик розповів, що завдяки величезній підтримці людей до нього допустили лікарів.

"Спасибі вам - зараз мене двічі обстежив консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи та віддають результати і висновки. Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами домоглися достатньо, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати буде нікого"... ммм... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - йдеться у зверненні.

Опозиціонер зазначив, що ще одним аргументом для припинення голодування стало те, що на знак солідарності з ним голодування оголосили кілька людей, включаючи представників "матерів Беслана".

"Друзі, моє серце сповнене любові і вдячності до вас, але я не хочу, щоб хтось через мене відчував фізичні страждання. Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Так що побажайте удачі", - зазначив Навальний.

Що відомо про затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 березня Навальний оголосив голодування. Він заявив, що адміністрація щодня погрожує йому почати примусове годування.

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Автор: Людмила Жерновська