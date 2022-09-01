Також він заявив, що РФ вже давно перетворилась на Північну Корею.

В РФ не виникнуть протести проти президента Володимира Путіна і його політики, а поразка у війні проти України не позбавить його влади.

Про це в інтерв'ю радіо Свобода заявив колишній віце-прем'єр і екс-глава Держкоммайна РФ Альфред Кох, який тепер є опозиційним до Кремля політиком і проживає у Німеччині.

Він зазначив, що не бачить причини, чому повинні виникнути протести у РФ. Кох висловив думку, що якщо протестів немає зараз, то в майбутньому їх теж не буде. Він додав, що не вірить, що щось здатне змусити росіян піти на Кремль.

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Крім того, Кох зазначив, що не дуже розуміє чому поразка Росії обов’язково має призвести до падіння режиму Путіна.

"Всі чомусь вважають, що це синоніми (поразка у війні в Україні та повалення режиму Путіна – ред.), це аж ніяк необов’язково. Він може зазнати поразки й продовжувати керувати Росією, посиливши репресії проти невдоволених", - пояснив Кох.

За його словами, можливо, після поразки рейтинг Путіна впаде, але це на ситуацію не вплине. "Він так влаштував виборчу кампанію, що вона ніяк не пов’язана з реальним волевиявленням. Тому він намалює собі будь-який результат. Навіть якщо в нього рейтинг буде нульовим", - пояснив Кох.

"(Росія – ред.) це – вже давно Північна Корея, вже кілька років. Принаймні з моменту цього "занулення" і голосування на пеньках – це вже давно Північна Корея", - висловив думку опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що лише один світовий лідер може забезпечити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну тиху старість, коли він програє війну проти України.

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