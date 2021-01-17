Зазначається, що сьогодні Пекін продовжує приховувати життєво важливу інформацію.

Державний департамент США закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я чинити тиск на уряд Китаю з метою оприлюднення інформації про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році, щоб провести прозоре і ретельне розслідування Походження COVID-19.

Читайте такожУ Китаї журналістку відправили до в язниці за репортажі з Уханя на початку пандеміїПро це повідомляється на сайті Держдепу.

Зокрема, наголошується, що США володіють інформацією про те, що співробітники лабораторії в Ухані ще восени 2019 року інфікувалися вірусом, який нагадує COVID-19. Однак китайська влада заявляла, що серед співробітників цієї лабораторії та студентів вірус не був виявлений.

Також повідомляється, що лабораторія в Ухані, яка представляє себе як цивільну організацію, все ж співпрацювала з китайськими військовими і проводила експерименти, зокрема, над тваринами.

"Пандемії COVID-19 можна було уникнути. Будь-яка відповідальна країна запросила б світових слідчих охорони здоров'я в Ухані протягом декількох днів після спалаху. Однак Китай відмовився від пропозицій про допомогу, в тому числі від Сполучених Штатів, і покарав сміливих китайських лікарів, вчених і журналістів, які намагалися попередити світ про небезпеку вірусу. Сьогодні Пекін продовжує приховувати життєво важливу інформацію",- сказано в повідомленні.

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Автор: Ігор Орел