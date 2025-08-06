У Вашингтоні поки що не хочуть робити розлогих заяви, вочевидь, очікуючи детального звіту Віткоффа.

Спецпосланець президент США Стів Віткофф уже повертається з Москви, але у Вашингтоні наразі не готові назвати далими або невдалими його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Так, під час зустрічі міністра закордонних справ Сербії Марко Джурича та державного секретаря США Марко Рубіо вони вийшли до преси для протокольного фото. Хтось із журналістів поспіхом встиг запитати, чи варто очікувати на нові санкції США проти Росії після зустрічі Віткоффа з Путіним.

У відповідь на це запитання Рубіо повідомив, що він вже мав розмову із Віткоффом, який зараз повертається з Москви.

Відео дня

"Протягом дня у нас будуть ще деякі обговорення, і, сподіваюся, будуть зроблені деякі заяви, тож подивимося. Можливо, позитивні, а можливо, і ні", – додав Рубіо, після чого втік від журналістів, ігноруючи наступні запитання.

Візит Віткоффа до США

Як писав УНІАН, сьогодні у Кремлі спеціальний посланець президента США Стів Віткофф провів трьохгодинні переговори з Володимиром Путіним. У Кремлі розмову назвали "корисною і конструктивною". Повідомлялося, що обговорили війну в Україні та "перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва США і РФ.

Американська сторона досі не робила заяв про підсумки розмови. Напередодні західні ЗМІ писали, що завдання Віткоффа, ймовірно, полягало в тому, аби попередити Путіна про неприпустимість якихось агресивних реакцій у відповідь на нові санкції, які, вочевидь, будуть запроваджені найближчими днями.

Вас також можуть зацікавити новини: