"Немає причин для занепокоєння", кажуть в НАТО.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що, попри неодноразові падіння російських ударних дронів на території Румунії, загрози втягування країни у війну немає.

"Найважливіше – знову підтвердити той факт, що немає жодних ознак навмисних дій [з боку Росії] щодо нанесення удару по румунській території, а отже, і по території НАТО", – сказав заступник генерального секретаря НАТО, колишній голова МЗС Румунії Мірча Джоана на брифінгу в Бухаресті, пише The Independent.

Він стверджує, що у місцевого населення немає приводів нервувати. "Коли ви чуєте звуки війни за кілька сотень метрів від вашого дому, з місця, де ви працюєте, це викликає емоції та занепокоєння. Але немає жодного ризику, що Румунія братиме участь у цьому конфлікті. Я хочу запевнити румунську громадськість і особливо тих, хто знаходиться на дунайському кордоні з Україною, що немає причин для занепокоєння", – сказав Джоана.

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Заступник генсекретаря Альянсу також наголосив, що відправиться до постраждалого дунайсього району і сподівається, що це стане "сигналом впевненості та спокою".

Також Мірча, не уточнюючи деталі, зазначив, що на липневому саміті НАТО лідери розробили плани захисту "саме для такого типу ситуацій (або ще гірших), для випадків навмисних атак".

Інцидент з російським "Шахедом" в Румунії

4 вересня під час масованої атаки РФ по Україні зі застосуваннями дронів-камікадзе один з ударних БПЛА впав біля румунського прикордонного села Плауру. Після дні замовчування інциденту влада Румунії визнала факт падіння БПЛА на їхній території. Президент країни Клаус Йоганніс назвав це "неприпустимою ситуацією".

9 вересня на території Румунії знайшли черговий фрагмент вбивчої російської зброї.

Близькість нападів РФ зробила для мешканців прикордоння звичними звуки роботи ППО та сигналів повітряної тривоги. Утім атаки безпосередньо на румунську територію змусили мешканців панікувати.

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