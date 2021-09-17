Аеропорт зупинив свою роботу більш ніж на дві години.

Міжнародний аеропорт Мілана зупинив свою роботу на кілька годин. Через аномальну зливу територія аеропорту пішла під воду.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Аеропорт 16 вересня закрили більш ніж на дві години, а літаки направляли в інші аеропорти. Річ у тім, що тут за півтори години випало 87 мм опадів. Рівень води на злітних смугах піднявся настільки, що літаки не могли ні злетіти, ні приземлитися. Аеропорт не працював з 19:00 до 21:15.

Читайте такожКліматичні біженці. Чому на екологічні проблеми в Україні більше не можна закривати очіКрім того, затопило прилеглі дороги, підземні переходи, а люди виявилися заручниками у власних автомобілях, адже вода доходила до скел.

Співробітникам аеропорту довелося сідати в гумові човни, щоб рятувати пасажирів і переправляти їх.

Як раніше повідомляв УНІАН, на південь Франції обрушилися сильні дощі, які призвели до повеней. Рятувальники евакуювали сотні людей, оскільки раптова повінь перетворила дороги і поля в річки і озера.

Місцева влада заявила, що дощі завдали значної шкоди будинкам та інфраструктурі в містах і селах між Німом і Монпельє.

Автор: Анастасія Горбачова