Вже відомо про дев'ятьох загиблих.

На південь Франції налетіли сильні дощі, які призвели до повеней. Рятувальники евакуювали сотні людей, оскільки раптова повінь перетворила дороги та поля в річки й озера.

Про це повідомляє Aljazeera.

Місцева влада заявила, що дощі завдали значної шкоди будинкам та інфраструктурі в містах і селах між Німом та Монпельє.

За даними регіональної служби екстреної допомоги, в одну людину вдарила блискавка, але вона вижила, а в одному з супермаркетів під натиском води впав дах. Школи по всьому регіону закриті.

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Для порятунку людей було мобілізовано близько 800 пожежників.

За даними BFM TV, в результаті повені загинули 9 осіб.

Людей просять залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої потреби.

Як повідомляв Погода УНІАН, на південь Франції налетіли проливні дощі та грози, почалися повені. В одному з районів всього за дві години випала двомісячна норма опадів. У постраждалих районах порушено рух по великих дорогах і магістралях.

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Автор: Катерина Лиманська