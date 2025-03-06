Стамбульскі угоди квітня 2022 року - останній документ, створений в межах російсько-українських переговорів у перші тижні повномасштабної війни.

Стамбульські угоди 2022 року, які хоче реанімувати Росія, можуть бути непоганою точкою для старту мирних переговорів, але сам документ вже не відповідає реаліям часу. Про це в інтерв’ю FOX 5 NY заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Якщо подивитися на Стамбульські угоди, які були укладені через 30 днів після вторгнення, то вимоги в них були досить значними для тодішньої ослабленої України. Тут я погоджуся з тим, що сказав Стів (спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф – УНІАН): це може бути точкою відліку. Але я не думаю, що для всіх нас вони є справедливим і рівноправним підходом", – сказав Келлог.

На його думку, Стамбульські угоди можуть бути стартовою позицією для контактів переговорних груп, але потім потрібно буде розробити "щось абсолютно нове". За словами Келлога, у 2022 році Україна наважилася обговорювати викладені в документі умови лише через обставини того часу.

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"Це відбувалося на ранньому етапі війни, коли ситуація на фронті була нестабільною. Це сталося через 30 днів після початку вторгнення – тоді ще тривали бої за Бучу, українські сили намагалися вибити противника з околиць Харкова, і загалом йшли важкі бої. Тому зараз потрібно виходити з поточної ситуації, а не повертатися на три роки назад", – переконаний спецпредставник Трампа.

Стамбульські угоди: що вони передбачали

Як писав УНІАН, у перші тижні повномасштабного російського вторгнення між РФ та Україною відбулося кілька раундів мирних переговорів на рівні делегацій. Спочатку в Білорусі, потім в Стамбулі. Остання версія проекту мирної угоди датується серединою квітня 2022 року і відома як Стамбульский протокол, або Стамбульські угоди.

Проект мирної угоди, який так ніколи і не був до кінця погоджений обома сторонами, нагадував радше перелік російських вимог із українськими зауваженнями та контрпропозиціями. Зокрема Росія вимагала нейтрального статусу України, жорстких обмежень на оборонну співпрацю України з країнами Заходу, різкого скорочення чисельності ЗСУ (як особового складу, так і техніки), а також низки ідеологічних змін у законодавстві України, зокрема щодо статусу російської мови і таке інше.

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