Макрон влаштує Трампу королівський прийом: Politico розкрив, до чого тут Україна

Очікування від саміту невисокі, і мета полягає в тому, щоб утримати Трампа в переговорах щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті G7 зіткнеться з одним із найскладніших дипломатичних завдань за весь час свого перебування при владі – утримати увагу президента США Дональда Трампа на питаннях України.

Як пише видання Politico з посиланням на європейських дипломатів, очікування від зустрічі лідерів провідних економік світу у французькому Евіані залишаються стриманими.

Україна залишається ключовою темою, зазначило видання. Зокрема, окреме місце на саміті займе питання підтримки України. У Парижі підкреслюють, що Європа вже несе основне фінансове навантаження щодо допомоги Києву і розраховує, що Вашингтон як мінімум не послаблюватиме свою підтримку.

Відео дня

Після того як участь президента України Володимира Зеленського у заході деякий час залишалася під питанням, організатори узгодили 2-годинну зустріч українського лідера з учасниками саміту.

Видання додало, що оскільки Франція, Німеччина та Велика Британія беруть на себе більш значну роль у потенційних мирних переговорах з Росією, європейські уряди сподіваються використати цей доступ до Трампа, щоб відрадити його від будь-яких помилкових дипломатичних маневрів із Кремлем.

На що сподівається Європа

Європейські дипломати сподіваються переконати Трампа, що Україна зберігає сильні позиції на полі бою, оскільки, за словами одного зі співрозмовників, глава Білого дому симпатизує тим, кого вважає переможцями.

Головне завдання – зберегти інтерес Трампа

Як зазначили джерела видання, головною метою Макрона стане не досягнення масштабних домовленостей, а підтримка залученості Трампа до обговорення питання про завершення війни РФ проти України.

Видання зазначило, що багато дипломатів, які прибувають на цю зустріч, кажуть, що вона зводиться до підтримки дипломатичної активності та збереження видимості благополуччя.

За словами дипломатів, успіхом саміту можна буде вважати вже сам факт проведення всіх запланованих зустрічей і спільну фотографію лідерів.

На відміну від попередніх років, спільного комюніке за підсумками G7, ймовірно, не буде. Замість нього буде опубліковано окремі декларації з конкретних питань.

Макрон намагається привернути прихильність Трампа

Напередодні саміту президент Франції не шкодував зусиль, щоб догодити Трампу. Щоб забезпечити продуктивну атмосферу переговорів, французький лідер зробив низку кроків назустріч американському колезі. Зокрема, дату саміту було скориговано з урахуванням дня народження Трампа.

Крім того, після завершення зустрічі Макрон має намір влаштувати для президента США урочисту вечерю у Версальському палаці в рамках заходів з нагоди 250-річчя незалежності США.

Незважаючи на колишні розбіжності, французькі чиновники стверджують, що останнім часом Макрон і Трамп регулярно спілкуються по телефону, а відносини між ними помітно покращилися.

Однак, як зазначило видання, з огляду на дві війни – в Україні та на Близькому Сході, в Евіані багато чого може піти не так.

У Європі сумніваються в ефективності G7

При цьому деякі європейські чиновники визнають, що вплив формату G7 поступово знижується.

"Незважаючи на всі зусилля французького головування, формат G7 багато в чому втратив свою актуальність", - заявив виданню представник ЄС.

Додаткову невизначеність створює непередбачуваність самого Трампа. Європейці побоюються, що будь-які успіхи, досягнуті в Евіані, можуть виявитися швидкоплинними, чи то в питаннях України, чи то Близького Сходу.

"Він (Трамп – ред.) може сказати одне, а вже наступного дня змінити позицію", – заявив колишній французький чиновник, додавши, що це є великою проблемою.

На думку європейських дипломатів, для Трампа участь у саміті є насамперед можливістю продемонструвати свій вплив і лідерство серед найбільших економік світу.

При цьому видання зазначило, що в умовах триваючої війни Росії проти України та ескалації на Близькому Сході майбутній саміт в Евіані може стати одним із найнапруженіших за останні роки.

Вас також можуть зацікавити новини: