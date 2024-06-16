Саміт миру є важливим рубіконом на шляху до справедливого миру.

Нинішній саміт в Швейцарії визначає основу того, яким має бути справедливий мир для України.

Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, виступаючи на Глобальному саміті миру стосовно війни в Україні. Він наголосив, що саміт зібрав 100 держав та інституцій з різних частин світу і це показує, що є широка підтримка для справедливого миру.

"Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи статуту ООН, принципи міжнародного права, принципи суверенітету та територіальної цілісності та не можливості завоювання однієї нації іншою. Крапка. І Україна може спиратися на це, щоб пізніше вести переговори та забезпечити справедливий мир, якого заслуговують люди України", – наголосив він.

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Салліван назвав жахливими дії Росії щодо викрадення українських дітей.

"Ці дії повинні бути засуджені, а діти повинні бути повернені", - наголосив Салліван.

Він також прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна щодо миру, який сказав, що Україна не лише повинна відмовитись від територій, які РФ окупувала, а ще й покинути ряд суверенних територій, щоб вести переговори, а також Україна повинна роззброїтися, щоб Росія могла продовжувати вести агресію.

"Це безвідповідально. Це відкидає статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд", – наголосив Салліван.

Він зазначив, що саміт миру є важливим рубіконом на шляху до справедливого миру.

"І США гордо йтимуть з Україною по цьому шляху до того моменту, коли Україна переможе, і мир переможе", – наголосив він.

Війна в Україні - переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, Путін днями заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, Україна повинна вивести свої війська з усієї території цих областей, а також відмовитися від перспективи членства в НАТО,

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському Sky TG24 заявив, що пропозиція щодо припинення вогню від президента Росії Володимира Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти.

За його словами, Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.

Зеленський зазначив, що Путін робить те саме, що в свій час Гітлер, коли той сказав : "дайте мені частину Чехословаччини, і тут все закінчиться". При цьому президент України нагадав, що це була історична брехня, бо дальше була окупована Польща, а потім вся Європа.

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