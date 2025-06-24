Генсек повідомив, що Європа заплатить велику ціну.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп показав повідомлення, яке отримав від генерального секретаря НАТО Марка Рютте напередодні саміту в Нідерландах.

Згідно з опублікованим в соціальній мережі Truth Social скриншотом, генсек Північноатлантичного Альянсу подякував американському президенту за рішучі дії в Ірані, "на які ніхто інший не наважувався". За словами Рютте, вони були "екстраординарними" та зробили світ безпечнішим:

"Сьогодні ввечері ви летите до Гааги, де вас чекає ще один великий успіх. Це було нелегко, але ми отримали всі 5%! Дональде, ви привели нас до дуже, дуже важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ви досягнете того, чого не зміг зробити жоден американський президент за останні десятиліття. Європа заплатить за це велику ціну, як і належить, і це буде ваша перемога".

Саміт НАТО у Нідерландах

Як відомо, цьогорічна зустріч вперше в історії проходить у Гаазі, головувати на ній буде новий Генсек НАТО Марк Рютте, який раніше обіймав посаду прем'єр‑міністра Нідерландів.

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Напередодні саміту Рютте повідомив, що лідерам країн Альянсу доведеться ухвалювати рішучі рішення, які мають зміцнити колективну оборону на тлі зростаючих викликів для її безпеки.

Союзники планують затвердити нову масштабну ініціативу з підвищення оборонних витрат до 5% від ВВП. Йдеться про спільну стратегію розвитку оборонної промисловості в межах НАТО, посилення безпеки та створення нових робочих місць.

Окремим пріоритетом залишиться підтримка України та зусилля щодо досягнення справедливого й стійкого завершення російської агресії.

Президента Володимира Зеленського також запросили на зустріч лідерів НАТО. Трамп вже повідомив, що планує зустрітися з ним.

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