Зустріч лідерів Альянсу триватиме два дні.

Цьогорічний саміт Північноатлантичного Альянсу стане для України розчаруванням, оскільки не принесе сильних заяв про підтримку, майбутнє членство та посилення санкцій проти Росії.

Таку думку в коментарі The Guardian висловив колишній речник НАТО, заступник помічника генерального секретаря Джеймі Ши. "Ця зустріч буде розчаруванням для України, особливо тому, що більшість союзників хотіли б почути набагато сильніші заяви про підтримку, відкриті двері для членства в НАТО і більш чіткий шлях щодо санкцій проти Росії", - сказав він.

Видання прогнозує, що після оголошення перемир'я на Близькому Сході президент США Дональд Трамп прибуде на саміт у настрої "самопривітань", а більшість лідерів Альянсу не захочуть його порушувати.

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Побоювання, що Трамп може дистанціювати США від НАТО, вивести американські війська з Європи, припинити підтримку України й відновити тісні зв’язки з Москвою, дещо вщухли з початку року, але повністю не зникли.

Саміт відкриється урочистою вечерею, яку організує король Нідерландів Віллем-Александр. Основна робоча сесія відбудеться наступного ранку й завершиться пресконференціями.

Президент України Володимир Зеленський запрошений на вечірній прийом, але не братиме участі в головному робочому засіданні з лідерами НАТО. Це може свідчити про охолодження підтримки Києва з боку США.

Саміт НАТО 2025

Зустріч проходитиме на Всесвітньому форумі в Гаазі, Нідерланди, із 24 до 26 червня. Відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже прибув в країну.

На порядку денному підвищення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, підтримка України у війни з Російською Федерацію та оборонні загрози і виклики.

Раніше ЗМІ повідомили, що заради Іспанії було змінено спільну заяву щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП - країна відмовилася від цієї ініціативи.

Український президент Володимир Зеленський розповів журналістам, що під час саміту планує зустрітися та поговорити з Трампом.

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