Президент Індонезії Джоко Відодо змінив свою думку щодо участі російського колеги Володимира Путіна в саміті "Великої двадцятки". Він зазначив, що це станеться, "якщо буде можливість".
За даними Reuters, Путін під час телефонної розмови з Джокові не виключив участі в саміті.
"Але якщо ні ... можливо, він попросить зробити це віртуально", - заявив президент Індонезії.
Саміт "Великої двадцятки" - що відомо
Саміт пройде на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.
Наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки".
У свою чергу президент США Джо Байден закликав виключити РФ з G20 після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
3 листопада офіційний представник Міністерства закордонних справ Індонезії Теуку Файзасія заявив, що лідери 17 держав підтвердили свою участь на саміті.
7 листопада в інтер'ю Financial Times президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що майже впевнений в тому, що російський колега не відвідає саміт "Великої двадцятки" на Балі.
У той же час спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер прийме рішення щодо участі в саміті "Великої двадцятки" до кінця тижня.