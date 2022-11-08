Зазначається, що президент РФ може взяти участь віртуально.

Президент Індонезії Джоко Відодо змінив свою думку щодо участі російського колеги Володимира Путіна в саміті "Великої двадцятки". Він зазначив, що це станеться, "якщо буде можливість".

За даними Reuters, Путін під час телефонної розмови з Джокові не виключив участі в саміті.

"Але якщо ні ... можливо, він попросить зробити це віртуально", - заявив президент Індонезії.

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Саміт "Великої двадцятки" - що відомо

Саміт пройде на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

У свою чергу президент США Джо Байден закликав виключити РФ з G20 після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

3 листопада офіційний представник Міністерства закордонних справ Індонезії Теуку Файзасія заявив, що лідери 17 держав підтвердили свою участь на саміті.

7 листопада в інтер'ю Financial Times президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що майже впевнений в тому, що російський колега не відвідає саміт "Великої двадцятки" на Балі.

У той же час спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер прийме рішення щодо участі в саміті "Великої двадцятки" до кінця тижня.

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