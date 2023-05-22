Токіо звинуватили в порушенні договорів з Пекіном.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії через "ажіотаж навколо питань, пов'язаних з Китаєм" на саміті "Великої сімки". У Пекіні побачили загрозу в тому, що Японія брала участь в G7.

Видання Reuters пише, що глави провідних демократій світу на зустрічі в японському місті Хіросіма висловили серйозну стурбованість зростанням напруженості в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, а також висловили стурбованість ситуацією з правами людини в Китаї, в тому числі в Тибеті і Сіньцзяні.

Сунь сказав, що Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 "у діяльності та спільних деклараціях... щоб очорнити і напасти на Китай, грубо втручаючись у внутрішні справи Китаю, порушуючи основні принципи міжнародного права і дух чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією", посилаючись на спільну заяву країн від 1972 року.

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Він сказав, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що Пекін "сильно незадоволений і рішуче виступає проти" цих дій.

"Японія повинна виправити своє розуміння Китаю, прийняти стратегічну автономію, дотримуватися принципів чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією і дійсно сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин з конструктивною позицією", - заявив Сунь.

Хідео Тарумі, посол Японії в Китаї, заперечив, що для G7 "природно" звертатися до питань, що становлять спільний інтерес, як це робилося в минулому, і буде продовжувати робити це в майбутньому, поки Китай не змінить свою поведінку.

"Китай повинен спочатку зробити позитивні кроки для вирішення цих проблемних питань, якщо Китай вимагає не згадувати про них", - сказав Тарумі.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на брифінгу вранці в понеділок, 22 травня, що політика країни щодо Китаю була послідовною, що вона буде наполягати на необхідних питаннях і закликати до відповідальної поведінки, одночасно роблячи кроки для вирішення проблем і співпраці з загальних питань.

Саміт "Великої сімки" - заяви на адресу Китаю

Президент США Джо Байден в рамках саміту "Великої сімки" в Хіросімі заявив, що "обов'язок G7 ніколи не припиняти наших зусиль з побудови миру". При цьому він вказав, що G7 не прагне "відокремитися від Китаю", а прагне "усунути ризики і диверсифікувати відносини з Китаєм".

Крім того, лідери "Великої сімки" акцентували, що для досягнення справедливого миру і закінчення бойових дій потрібно, щоб Китай натиснув на країну-агресора РФ, щоб вона "негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України".

У свою чергу в Російській Федерації влаштували істерику через саміт в Японії. У МЗС РФ заявили, що зустріч G7 носила антиросійський і антикитайський характер і в цілому показав, що дана організація "необоротно деградувала".

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