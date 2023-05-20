Про непохитну підтримку України йдеться у спільному комюніке групи, яке лідери опублікували за підсумками сьогоднішнього саміту в Гонконзі.

Лідери "Великої сімки" (G7) пообіцяли підтримувати Україну на всіх рівнях "стільки, скільки потрібно" перед обличчям жорстокої війни, яку розв'язала Росія.

Про це йдеться в спільному комюніке групи, опублікованому за підсумками сьогоднішньої зустрічі G7 в Хіросімі (Гонконг). Відповідну заяву цитує CNN.

"Ми зобов’язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку для України, щоб збільшити збитки для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - заявили в групі.

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Там акцентували, що для досягнення справедливого миру та закінчення бойових дій потрібно, щоб Китай натиснув на країну-агресора РФ, щоб вона "негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України".

"Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною", - йдеться в комюніке.

Зі свого боку CNN нагадує, що вже певний час Китай намагається виконувати "миротворчу" роль на політичній арені, але, разом з тим, жодного разу не закликав РФ вивести свої війська з України.

Наразі лідери Заходу сподіваються, що глава КНР Сі Цзіньпін може вплинути на Путіна у цьому питанні з огляду на тісні відносини, які склалися між політиками, та враховуючи інтереси Пекіна у збереженні відносин з Росією.

В G7 ухвалили план протидії енергетичному шантажу з боку РФ

Нагадаємо, що сьогодні у спільній заяві лідери "Великої сімки" окремо зупинилися на енергетичному питанні, яким полюбляє маніпулювати лідер РФ Володимир Путін у війні з Україною.

Там пообіцяли ухвалили план протидії, щоб не дозволити лідеру РФ використовувати питання енергетики, як важіль тиску та "зброю" проти України.

Також у перший день саміту в Японії (19 травня) група G7 підкреслила, що РФ має закінчити війну проти України, адже саме Путін її розв'язав.

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