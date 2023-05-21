У Москві заявили, що після вигнання РФ з організації G7 сильно деградувала.

Саміт G7, що відбувся в Японії,носив антиросійський і антикитайський характер і в цілому показав, що дана організація "незворотньо деградувала". Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"Група семи" колись являла собою об'єднання, члени якого координують позиції з різних питань світового порядку денного. Але тепер вона незворотньо деградувала. Перетворилася на "інкубатор", де під проводом англосаксів визрівають деструктивні ініціативи, що розхитують глобальну стабільність. Потім вони нав'язуються проамериканській масовці з числа країн НАТО, ЄС та інших сателітів Вашингтона", – заявили в Москві.

Російське МЗС обурюється тим, що G7 "зациклилася на всеосяжній конфронтації з Росією" і "взяла на себе функції штабу планування санкційних заходів" проти країни-агресора. Також росіянам не подобається, що "Група семи" займається координацією західних військових поставок Україні.

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"Панічний страх перед об'єктивним процесом становлення багатополярності і руйнування американоцентричної гегемонії, що дозволяла заходу грабувати світ, змушує членів об'єднання направити всі сили на роздування русофобської і синофобської істерії", – стверджує МЗС РФ.

Саміт G7 у Хіросімі

У п'ятницю стартував черговий саміт "Великої сімки", який цього разу приймала Японія. Серед гостей саміту виявилися не тільки президент України Володимир Зеленський, але також лідери Індії, Бразилії, Південної Кореї, В'етнама, Австралії, Островів Кука і Коморських островів.

Серед основних тем саміту - протистояння російської військової агресії проти України. Зокрема в ході цього саміту було оголошено про нові санкції проти Росії. Також США і союзники погодилися почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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