Після поразки на виборах Орбан відмовився від участі в саміті ЄС, – Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори 12 квітня, не візьме участі в майбутньому саміті європейських лідерів. Саміт відбудеться 23-24 квітня на Кіпрі.

Як повідомляє Politico, Орбан вирішив відмовитися від поїздки, оскільки його політичне майбутнє залишається невизначеним після завершення більш ніж 15-річного перебування при владі. Відсутність угорського прем'єра на зустрічі лідерів ЄС символізує завершення періоду, протягом якого Орбан був однією з найбільш конфліктних фігур блоку.

Очікується, що Угорщину на саміті представлятиме його союзник – прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, йдеться в матеріалі.

Протягом багатьох років Орбан відігравав важливу роль у європейській політиці, часто виступаючи проти рішень Брюсселя та використовуючи право вето для блокування ініціатив, зокрема щодо питань, пов’язаних із підтримкою України та санкціями проти Росії. Його відсутність на саміті сприймається як сигнал можливих змін у позиції Угорщини на європейській арені, зазначається у публікації.

В ЄС очікують, що новообраний прем'єр Угорщини Петер Мадяр може відновити відносини з партнерами по блоку. На цьому тлі майбутній саміт розглядається як можливість для європейських лідерів обговорити подальші кроки без одного з найжорсткіших критиків всередині союзу, резюмує видання.

Нагадаємо, Європейська комісія схвалила пакет документів, згідно з якими пропонується виділити Києву 45 мільярдів євро із загальної програми кредитування України на 90 мільярдів євро, розрахованої на два роки. Про це повідомили на офіційному сайті Єврокомісії. Пропозиція виконавчого органу ЄС має бути схвалена Європейською радою.

У свою чергу єврокомісар Марта Косс заявила, що ЄС може оголосити про надання Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Вона вважає, що Київ може отримати 2,5-2,7 млрд євро.

