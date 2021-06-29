Авіаудари завдавалися за прямою вказівкою американського президента Джо Байдена та згідно внутрішнього законодавства США.

У Білому домі назвали метою вчорашніх авіаударів по проіранських ополченцях в Сирії та Іраку "необхідність самооборони".

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляється на офіційному сайті.

"Самооборона, захист Сполучених Штатів і наших інтересів є внутрішнім обгрунтуванням оголошених вчора ударів", - сказала вона.

Повідомляється, що авіаудари завдавалися за прямою вказівкою американського президента Джо Байдена та згідно внутрішнього законодавства США.

"Цілеспрямовані удари були нанесені по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном ополченцями для зберігання зброї, командування і операції безпілотних літальних апаратів", - пояснила Джен Псакі.

Авіаудари США в Іраку і Сирії

28 червня США завдали авіаудару по об'єктах проіранських воєнізованих угруповань ополченців на кордоні Іраку і Сирії.

За твердженням Пентагону, удари були нанесені по об'єктах і сховищах зброї в двох місцях в Сирії і одному - в Іраку: дані об'єкти використовували кілька підтримуваних Іраном угруповань бойовиків.

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Автор: Олег Давигора