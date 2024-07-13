"Турне" Орбана радо підтримали в Кремлі, тоді як ЄС та США розкритикували угорського лідера.

Попри те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має власного мирного плану, він провів останні кілька тижнів в екстремальному турі, який викликав обурення лідерів ЄС та США.

Журналісти BBC звернули увагу на те, що Брюссель і Вашингтон звинуватили Орбана в порушенні єдності ЄС і НАТО, через його звернення до Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна. BBC відзначає, що миру без миротворців бути дійсно не може. Однак, подні поїздки Орбана залишають його відкритим для звинувачень у тому, що він діє як маріонетка Путіна. Водночас, на думку журналістів, основною метою такого турне для Орбана є не Путін, а внутрішня ситуація в Угорщині.

"В Орбана до цього моменту був відносно поганий рік, він втратив двох найвідоміших жінок-політиків у своїй партії через скандал у лютому та став свідком появи свого першого серйозного суперника за більш ніж десятиліття – Петера Мадьяра. Він втратив понад 700 тисяч голосів (кожен четвертий) порівняно з останніми парламентськими виборами у 2022 році. Вперше він не виглядає непереможним", – пояснює BBC.

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Журналісти BBC переконані, що найкращий спосіб показати угорцям політичну силу Орбана є стати обличчям миру у світі. Видання також відзначає, що візит Орбана добре сприйняли у Росії. Зокрема, журналісти цитують речника Кремля Дмитра Пєскова стосовно того, що такі рішення "можуть бути дуже корисними".

"На відміну від своїх союзників по НАТО, Віктор Орбан розглядає війну Росії в Україні як громадянську війну між двома слов’янськими народами, яка продовжується через підтримку США. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США у листопаді, на його думку, змусить українців і росіян сісти за стіл переговорів", – підсумовує видання.

Мирне турне Орбана - головні новини

З початку липня Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, Москву та Пекін, де намагався обговорити свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Крім того, напередодні Орбан зустрівся з Трампом, де також обговорив "мир в Україні". На думку ЗМІ, ця зустріч посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

Тим часом Financial Times зазначає, що роздратовані лідери ЄС готують відповідь на візит Орбана до Путіна. Зокрема, це оговорювали на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

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