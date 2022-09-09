США ввели санкції проти трьох іранських компаній. Вони виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services в доставці іранських безпілотників в Російську Федерацію. Компанія базується в Тегерані
Крім того, під обмеження потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Також до списку санкцій внесли менеджерів зазначених компаній.
Як повідомляв УНІАН, 12 серпня стало відомо, що російські військові в останні тижні пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.
За даними західної розвідки, Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – незважаючи на заклики Вашингтона до Тегерану не робити цього.
31 Серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.
Пізніше в ЗСУ пояснили, чому РФ загрожують проблеми з іранськими дронами. Для українських воїнів іранські безпілотники будуть звичайною метою.