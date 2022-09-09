У санкційний список також внесли менеджерів зазначених компаній.

США ввели санкції проти трьох іранських компаній. Вони виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services в доставці іранських безпілотників в Російську Федерацію. Компанія базується в Тегерані

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Крім того, під обмеження потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Також до списку санкцій внесли менеджерів зазначених компаній.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня стало відомо, що російські військові в останні тижні пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

За даними західної розвідки, Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – незважаючи на заклики Вашингтона до Тегерану не робити цього.

31 Серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

Пізніше в ЗСУ пояснили, чому РФ загрожують проблеми з іранськими дронами. Для українських воїнів іранські безпілотники будуть звичайною метою.

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