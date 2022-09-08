З кінця серпня в РФ прилетіло щонайменше три літаки з Ірану.

Іранські вантажні літаки почали масово прибувати до Росії.

Про це стало відомо з даних порталу відстеження авіаперельотів Flightradar.

На сайті з'явилися дані переміщення транспортника Boeing 747-21АС іранської державної авіакомпанії Iran Air. Так, увечері 4 вересня літак приземлився в московському аеропорту Шереметьєво. Наступного дня він вилетів назад до Ірану.

Відео дня

За даними Telegram-каналу "Військовий інформатор", з 21 серпня з Ірану в РФ було здійснено три таких рейси. Які вантажі містилися на борту вантажних літаків, невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 31 Серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

Пізніше в ЗСУ пояснили, чому РФ загрожують проблеми з іранськими дронами. Для українських воїнів іранські безпілотники будуть звичайною ціллю.

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