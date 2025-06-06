Американські санкції навіть не обов'язково мають бути запроваджені проти Росії, вважають чиновники.

Скоро на столі у Трампа може опинитися законопроект про санкції, який завдасть серйозної шкоди здатності Росії фінансувати війну. Вони будуть націлені на країни, які продовжують купувати російську нафту і газ - життєво важливі джерела доходу її економіки.

Цей захід, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, зібрав вражаючу кількість - 82 співавтори, а лідер більшості в Сенаті Джон Тун і спікер Палати представників Майк Джонсон цього тижня відкрито висловили підтримку необхідності протистояти Росії, пише Politico.

"Такої сприятливої можливості, щоб "притиснути" Путіна і, нарешті, змусити його сісти за стіл переговорів, може більше не випасти. Але є одна заковика: схоже, Трамп цього просто не хоче", - пише ЗМІ.

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Поки що немає жодних ознак того, що він публічно дасть "зелене світло" Конгресу надіслати йому законопроєкт, не кажучи вже про те, щоб підписати його, якщо він все ж таки потрапить до нього на стіл.

Нещодавно він, після розмови з Путіним, опублікував заяву, в якій анонсував можливі дії Росії у відповідь за атаку по її стратегічній авіації - без будь-якого засудження дій кремлівського диктатора. Конгресу ж навіть не обов'язково повністю ухвалювати цей законопроєкт: достатньо одного вирішального голосування в Сенаті, щоб надіслати Москві недвозначний сигнал, що Трамп тримає proverbial sword - "меч" - над її головою.

Також у матеріалі йдеться про те, що Джон Тун публічно і приватно повідомив своїм однопартійцям-республіканцям, що готовий винести законопроєкт Грема на голосування в Сенаті до липневих канікул. За словами джерел, близьких до обговорення, Білий дім не виявив ініціативи, але й не стане перешкоджати, якщо Сенат захоче просувати цей захід.

При цьому в лавах сенаторів-республіканців є реальна підтримка цього заходу - хоча б як інструменту тиску. "Ми просто повинні це зробити. Трамп може зупинити або загальмувати це в Палаті представників. Але ми можемо заявити про свою позицію, продемонструвати силу Сенату, щоб Трамп мав змогу сказати Путіну: "Не примушуй мене це робити"", - сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер, переконаний прихильник Трампа.

Сам факт просування цього закону в Сенаті вже буде серйозним сигналом, вважають американські чиновники.

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп пригрозив санкціями і Росії, і Україні... В одній зі своїх останніх публікацій він заявив, що тримає дедлайн для санкцій проти Кремля у своїй голові. Однак під удар може потрапити й "інша країна".

Крім того, в Євросоюзі заявили про намір запровадити санкції проти окупантів одночасно зі США. Під удар можуть вкотре потрапити російська енергетика та джерела фінансування Росії.

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