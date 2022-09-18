Міністр оборони країни зазначив, що всі санкції спрямовані проти російської влади, а не громадян.

Австралія не буде приєднуватися до візових санкцій. Російські туристи й далі зможуть приїжджати в країну на відпочинок.

Про це пише Reuters

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, санкції спрямовані проти уряду Російської Федерації, а не проти громадян РФ і що "це не те, що ми розглядаємо зараз".

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При цьому він відмовився відповідати на питання про поставлене Україні озброєння, зокрема про Bushmaster та інші транспортні засоби.

Варто відзначити, що влада Австралії вже ввела санкції щодо сотень російських фізичних і юридичних осіб.На даний момент в'їзд в країну заборонений президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, главі Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.

Як раніше повідомляв УНІАН, у звіті Центру досліджень енергетики і чистого повітря зазначено, що Австралія підписала глобальні санкції проти Росії, але від імпорту нафтопродуктів не відмовилася. Країна все ще купує продукцію нафтопереробних заводів Індії, яка скуповує російську нафту, і таким чином продовжує нарощувати Москву.

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