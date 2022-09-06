Нафтопереробні заводи Індії з травня значно збільшили поставки нафти з Росії.

Австралія може несвідомо підтримувати війну в Україні. Країна все ще купує продукцію нафтопереробних заводів Індії, яка скуповує російську нафту.

Про це пише The Guardian

У звіті Центру досліджень енергетики і чистого повітря зазначено, що Австралія підписала глобальні санкції проти Росії, але від імпорту нафтопродуктів не відмовилася.

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Відзначається, що Індійські нафтопереробні заводи витратили 7 млрд євро на російську нафту з кінця лютого в порівнянні з невеликими закупівлями сирої нафти до війни, причому більша частина цієї суми була витрачена з травня. Інші регіони також збільшили закупівлі російської нафти, газу і вугілля, що принесло Росії 158 млрд євро - більше, ніж передбачувані витрати на війну в 100 млрд євро.

"Наш аналіз показує, що Австралія отримує нафтові вантажі від індійських нафтопереробних заводів, які імпортують великі обсяги російської сирої нафти", - розповів провідний аналітик CREA Лаурі Мюллівірта.

Директор кліматичної та енергетичної програми Австралійського інституту Річі Мерзіан сказав, що австралійці "будуть стурбовані тим, що вони можуть мимоволі заправлятися російською нафтою".

Дані, зібрані центром, детально описують 13 суден, що прибувають до австралійських портів з початку березня з західно-індійського порту Сікка, який обслуговує нафтопереробний завод Reliance Industries в Джамнагарі. Судна перевозили сиру нафту, нафтопродукти або хімікати.

Представник міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії заявив, що ніякі партії нафти або нафтопродуктів не надходили до Австралії безпосередньо з Росії після того, як з 25 квітня набула чинності заборона на "деякі російські енергетичні продукти, включаючи нафту і нафтопродукти". У той же час санкції не забороняють імпорт продуктів, перероблених в третій країні, і Австралія не збирає дані про джерело сирої нафти або іншої сировини, що використовується на нафтопереробних заводах.

Як раніше повідомляв УНІАН, видання Reuters у своєму матеріалі написало, що російська економіка уникла краху, який багато хто передбачав після 24 лютого. Підвищення цін на експорт нафти пом'якшили вплив, але деякі все ж відчули на собі їх вплив. Високі світові ціни на енергоносії допомогли Кремлю скоротити бідність і нерівність, незважаючи на нищівні західні санкції та інфляцію.

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