Полювання викликало обурення та різку реакцію борців за права тварин.

На Фарерських островах відбувся щорічний кривавий ритуал. В результаті жорстокої традиції було вбито майже 1,5 тисячі дельфінів.

Про це пише Sky News

Жителі островів нещадно розправилися з беззахисними тваринами. На оприлюднених кадрах видно, як сотні мертвих дельфінів лежать на пляжі, а деякі знаходяться на мілководді, де їх жорстоко та болісно вбивають. Через масовий забій вода забарвлюється у червоний колір.

При цьому рибалки на човнах спеціально перешкоджають тваринам, які намагаються врятуватися. Всього в цьому році вбили 1428 дельфінів, хоча зазвичай вбивають до тисячі морських ссавців на рік. Наприклад, у 2020 році вбили тільки 35 дельфінів.

Це жорстока та позбавлена всякого сенсу в сучасному світі традиція називається Гріндадрап. В ході такого полювання тваринам ріжуть шиї ножами або вбивають гарпунами. При цьому дельфіни не вмирають швидко, їх чекає хвороблива та болісна смерть, через що вони видають пронизливі звуки.

Довідка УНІАН. Гріндадрап - це традиція, яка збереглася з X століття. На Фарерських островах вважають м'ясо китів та дельфінів важливою частиною раціону й культури. Це єдиний приклад китобійного промислу аборигенів в Західній Європі, який ведеться донині.

У сучасному світі щорічний масовий забій піддається різкій критиці. Основним противником такої практики є товариство охорони морської фауни "Морський пастух", створене в 1977 році колишнім активістом "Грінпіс" Полом Уотсом,

Як раніше повідомляв УНІАН, з кінця серпня у Нідерландах викинуло на берег туші десятків морських свиней, однак причина такого феномена незрозуміла.

Автор: Анастасія Горбачова