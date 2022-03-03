Громадяни країни-агресора купують усе, навіть серветки.

Москвичі ловлять останню можливість купити продукцію шведської компанії IKEA. Вже завтра магазини закриють у відповідь на війну проти України.

Відео та фото з магазинів у Москві з'явилися в мережі.

Покупців у магазини пропускають по черзі. Охочих багато, адже під магазинами зібралися черги на кілька десятків метрів.

Москвичі купують практично усе, навіть серветки. У магазинах панує хаос та тиснява. Для росіян сьогоднішній шопінг в IKEA стане останнім, адже вже завтра магазини свою діяльність припиняють.

Схоже, росіяни отримали останню можливість придбати сувенір на згадку про цивілізоване життя, якого їх позбавив президент-диктатор.

Нагадаємо, що сьогодні шведська мережа IKEA, яка випускає меблі та товари для дому, оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.

ІКЕА: довідка УНІАН

ІКЕА виготовляє меблі та товари для дому. Вона була заснована у Швеції у 1943 році. Під цим брендом працює кілька компаній з різними власниками.

Ingka Group є найбільшим роздрібним продавцем IKEA і становить близько 90% роздрібних продажів IKEA. Це стратегічний партнер, який розвиває та впроваджує інновації в бізнес та допомагає визначити загальні стратегії IKEA.

Ingka Group володіє та керує каналами продажів IKEA за угодами про франшизу з Inter IKEA Systems B.V. Вона має три сфери бізнесу: IKEA Retail, Ingka Investments та Ingka Centres.

Як повідомляв УНІАН, понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.

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