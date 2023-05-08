Суднам, які підозрюються або викриваються в порушенні санкцій, можуть заборонити захід в європейські порти та шлюзи.

Європейський союз запропонував заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти антиросійські санкції щодо російської нафти.

Як повідомляє Bloomberg, цей захід є частиною більш широкого пакету санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну, згідно з документами ЄС. Оскільки цінові обмеження на російську нафту і нафтопродукти вже встановлені, тепер основна увага приділяється усуненню лазівок і більш ефективному забезпеченню дотримання обмежень.

Виконавчий орган ЄС послався на "різке зростання шахрайських практик і пов'язаних з ними екологічних ризиків" з боку суден, які намагаються обійти цінову межу G-7, і заборону на імпорт російської нафти в блок. Як зазначається в матеріалі, суднам, які підозрюються або викриваються в порушенні санкцій, слід заборонити заходження в європейські порти та шлюзи.

Відео дня

"Тіньовий флот" агресора

Станом на 2 березня 2023 року щомісяця до тіньового флоту агресора надходило від 25 до 35 суден. Всього для перевезення російської нафти використовувалося близько 600 танкерів (10% світового ринку).

У більшості випадків судна відключають систему автоматичної ідентифікації, яка дозволяє визначити габарити і маршрут, тому відстежити їх практично неможливо. Росія примудряється обходити санкції, оскільки попри те, що західні країни заборонили імпорт російської нафти, заборони доставляти її покупцям для іноземних суден немає.

8 травня 2023 року повідомлялося про те, що країни G7 мають намір посилити боротьбу з "шахрайськими практиками", які дозволяють Росії торгувати нафтою за цінами вище встановленої стелі, використовуючи "тіньовий флот" Путіна.

Як повідомляв Financial Times, країни G7 готують заходи щодо припинення обходу агресором санкцій проти російської нафтової галузі і зокрема, механізму "стелі цін" на нафту. Дані заходи будуть обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 в Японії на цьому тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: