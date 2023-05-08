Зокрема, увага зосереджується на ефективності втілення тих санкцій, які вже були запроваджені раніше, на уникненні обходу цих санкцій і на питаннях експорту-імпорту товарів до РФ.

Європейська комісія передала 27 країнам-членам Євросоюзу пропозиції стосовно затвердження 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі. "Я можу підтвердити для вас, що пропозиція Європейської комісії стосовно 11-го пакету санкцій була спрямована країнам-членам. Це відбулося у п'ятницю", - сказав Мамер.

За його словами, Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER II) вже цієї середи - 10 травня, проведе перше обговорення пропозицій Єврокомісії.

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"Цей пакет зосереджуватиметься на втіленні санкцій (йдеться про раніше запроваджені обмежувальні заходи - УНІАН), на їхній ефективності, і на тому, як ми зможемо уникнути обходу санкцій. Пакет зосереджуватиметься на експорті в Росію... Ми хочемо забезпечити, щоб Росія не отримувала від інших країн (заборонений - УНІАН) імпорт", - додав речник Єврокомісії.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram, в Україні у новому пакеті санкцій очікують на "сюрпризи для пропагандистів росіян, а також їх економіки".

Санкції проти Росії - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій до Росії. У цьому пакеті є нові санкції проти підприємств військової промисловості та фінансового сектору і проти пропагандистів РФ.

Зокрема, передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ.

Обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.

У березні Міністерство закордонних справ України заявило, що до 10 санкційного пакету не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема, подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом", причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика. Крім того, Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів, що дає їй змогу направляти сотні мільйонів доларів на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні.

4 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначили необхідність підготовки 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

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