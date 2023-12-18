Також ухвалено рішення, яке спростить в’їзд до ЄС громадян країн-членів блоку, які постійно проживають у Росії.

Рада Європейського Союзу вирішила запровадити деякі виключення з обмежень на ввезення предметів особистого користування для осіб, які в'їзджають на територію ЄС з Росії.

Як зазначається у заяві Ради ЄС, виключення зроблено для "предметів особистого користування, таких як предмети особистої гігієни, або одяг, який носять мандрівники або який міститься у їхньому багажі, а також для автомобілів, які мають дипломатичні номерні знаки для в’їзду в ЄС".

Крім того, для того, аби полегшити в’їзд до Союзу громадян ЄС, які проживають у Росії, країни-члени тепер можуть дозволяти в’їзд таких осіб на їхніх автомобілях за умови, що вони не продаються, та використовуються виключно у особистих цілях.

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Нові санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський Союз остаточно ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей.

Зокрема запроваджено більше санкцій проти фізичних осіб, вперше з'явилася заборона на імпорт російських алмазів та передбачено додаткові механізми, яки перешкоджають обходу вже чинних обмежень ціни на російську нафту.

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