Відзавтра автомобілі, зареєстровані в Росії, не мають права в'їжджати до Польщі.

Влада Польщі заявила про те, що закриває свій кордон для авто з номерами РФ. Заборона набуває чинності з 00:00 17 вересня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський, зазначивши при цьому, що заборона стосується як жителів Росії, так і інших країн, що переміщаються на автомобілях з російськими номерами, повідомляє Niezalezna.pl.

"Жоден російський автомобіль до Польщі не в'їде. Шановні панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, які використовуються в комерційних цілях, так і приватних", — сказав Каміньський.

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Каміньський додав, що "автомобіль, зареєстрований в Росії, не має права в'їжджати до Польщі".

Транспортні засоби, зареєстровані в Росії і оснащені російськими номерними знаками, які з неділі, 17 вересня, з'являться на польських прикордонних переходах, будуть повернуті в країну, що не входить в ЄС, з якої вони прибули, незалежно від того, Росія це чи інша країна. Такі дії будуть здійснені, навіть якщо водій автомобіля не є громадянином Російської Федерації.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

З 17 вересня 2023 року забороняється купувати, ввозити або передавати в Європейський Союз прямо або побічно автомобілі та інші мототранспортні засоби, призначені переважно для перевезення 10 осіб, у тому числі легкові та вантажні автомобілі (з кузовом універсал), а також гоночні автомобілі, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

5 вересня 2023 року німецька митниця розпочала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ. У зв'язку з цим посольство Росії в Німеччині радить своїм громадянами просто не в'їжджати і не ввозити в країну авто з російськими номерами. Росіяни стверджують, що ввозять авто "для використання в особистих цілях або транзиту", але німецькі митники все одно конфісковують машини.

10 вересня 2023 року Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ. Крім того, росіянам заборонено тимчасово привозити з собою речі, імпорт яких з Росії в країни ЄС заборонений.

12 вересня 2023 року митні органи Литви та Латвії заявили про те, що будуть вилучати авто, зареєстровані на території агресора. Як повідомила глава МВС Литви Агне Білотайте, конфіскація авто буде здійснюватися в рамках рекомендацій Єврокомісії з приводу заборонених до ввезення в ЄС з Росії речей. Винятки торкнуться автомобілів, власники яких нададуть документи, що підтверджують, що машина прямує в Калінінградську область.

13 вересня 2023 року Естонія приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами.

15 вересня 2023 року слідом за країнами Балтії Фінляндія заявила про те, що закриє свій кордон для авто з номерами РФ. Автомобілі, місткістю менше десяти чоловік, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон Фінляндії.

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